Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт17 заявок227 просмотров

Необходимо оптимизировать страницы (написание текстов и прочие действия), подобрать ряд нч и сч запросов в рамках бюджета в 4 тыс. руб/мес и продвинуть их в топ 1-5(10), для новостного муз. сайта. Оставляйте свои заявки, переговорим возможности продвижения.

11 лет назад
stolypin_90
Игорь 
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров