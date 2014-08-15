Продвижение сайта

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Закрыт27 заявок281 просмотр

Вот сайт: http://weddings-italy.ru

Наша задача: получить покупателей наших услуг, нахождение в топе без звонков неинтересно.

Готовы сотрудничать по схеме оплата по результату (лидогенерация, запросы в социалках или на почту, и т.д.)

Лидогенерация
11 лет назад
freepr11
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров