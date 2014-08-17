Написание продающего текста, СЕО, продвижение

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок145 просмотров

Необходимо продвижение сайта и выведение в ТОП, вечные ссылки. Также меня интересует написание рекламных продающих текстов по автомобильной тематике, юридической, свадебной, прокат авто.

Сайт только создан и находится в процессе наполнения.

Ознакомиться с ним можно здесь VipMurmansk.ru (полноценно работает направление юридической помощи, клубного автобуса, форум).

Основной упор необходимо сделать на аренду авто с водителем (средний класс, бизнес, представительский, микроавтобусы и автобусы), а также на свадебное обслуживание и юр помощь!Я показал сайт и мне необходимо чтобы вы написали текст на главной странице (рерайт), а лучше вновь написанный продающий текст. Хотелось бы чтобы кроме продающего текста он был еще заточен под СЕО. Затем мне необходимо чтобы вы придумали такие же продающие тексты по:

1.трансфер

2.поездки в скандинавию

3.авто на свадьбу

4.встреча из роддома

5.аренда авто с водителем

6.автопрокат

Я думаю вы уже примерно с ориентировались по объему и готовы назвать стоимость Вашей работы полностью! Не люблю я считать по знакам).

С уважением Ростислав.

11 лет назад
ROSTISLAW051
Ростислав 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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