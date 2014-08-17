Упорядочить упоминания о компании в каталогах

Приветствую!

Одна украинская копания работает на рынке с 2004 года. За это время у нее накопилась куча упоминаний в разных отраслевых каталогах, базах данных, досках объявлений и т.д. В большей части записей информация устарела или указана некорректно. Данных доступа и списка упоминаний нет.

Ситуацию нужно исправить:

1) С помощью поисковиков восстановить полный список площадок где есть информация о фирме,

2) Восстановить данные доступа к учетным записям,

3) Поместить правильную информацию о компании.

Пример площадок: ukrainemade.com, all.biz, bau.com.ua и им подобные.

Предложите, за сколько Вы возьметесь за такую задачу (возьмем для примера объем — 100 записей) и как быстро Вы готовы сделать такую работу.