Продвижение сайта в поисковой системе

Сайту 4 месяца, поисковики проиндексировали, позиции во вч пляшут, но в основном это 10-40 позиции, посещаемость не растет. Интернет-магазин занимается продажей аксессуаров для телефонов и планшетов Samsung ( адрес вышлю по запросу). Не скажу, что это высоко конкурентная среда, но процесс не движется. Необходим специалист, который знает актуальные технологии поисковой оптимизации для продвижения сайта, выводы в топ и обязательно работающий по белой технологии.