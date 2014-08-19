Ищу начинающего специалиста

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка173 просмотра

Добрый день.

Ищу начинающего специалиста по SEO

Есть проект varava.info

Необходимо провести оптимизацию и продвинуть по ключевым словам в ТОП Гугл, Яндекс.

Даю полную свободу но использовать только белые методы продвижения.

Жду предложений в заявке.

С уважением, Евгений Варава

11 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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