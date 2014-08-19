Нужно нагнать на сайт целевых посетителей которые обеспечат хороший рост заявок. Главное что-бы это не было накруткой, а реальное привлечение на наш сервис.(ссылку на сайт дам исполнителю)
Консультация по настройке мета данных на битриксе
Нужна пошаговая инструкция по настройке мета-данных для разных страниц на битриксе
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Вот сайт: http://weddings-italy.ru Наша задача: получить покупателей наших услуг, нахождение в топе без звонков неинтересно. Готовы сотрудничать по схеме оплата по результату (лидогенерация, запросы в социалках или на почту, и т.д.)Поисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо продвижение сайта и выведение в ТОП, вечные ссылки. Также меня интересует написание рекламных продающих текстов по автомобильной тематике, юридической, свадебной, прокат авто. Сайт только создан и находится в процессе наполнения. Ознакомиться ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайту 4 месяца, поисковики проиндексировали, позиции во вч пляшут, но в основном это 10-40 позиции, посещаемость не растет. Интернет-магазин занимается продажей аксессуаров для телефонов и планшетов Samsung ( адрес вышлю по запросу). Не скажу, что ...Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт11 лет назад
Приветствую! Одна украинская копания работает на рынке с 2004 года. За это время у нее накопилась куча упоминаний в разных отраслевых каталогах, базах данных, досках объявлений и т.д. В большей части записей ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется опытный сео-специалист, способный продвинуть сайт компании в топ по списку запросов в Google.com и увеличить трафик для сайта. На долгосрочной основе. Целевая аудитория: США, Канада, Англия, Европа. ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, Ищем специалистов именно из Мелитополя в следующих сферах: SEO, контекстная реклама, SMM, контент-менеджмент (администрирование сайта, работа с прайсами и т.п.), копирайт (русский, украинский). Фриланс. Нам интересны Ваши расценки в ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно зарегистрировать 6 сайтов в основных каталогах (20-30 для каждого сайта, не больше). Оплата по факту WMR.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт с 1й позиции на четвертую. Ничего не менял. аксессуары для кухни барная стойка для кухни барная труба Восстановление на первых позициях в Гугл и Яндекс. Проверка на дубли, написание текстаПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Вот сайт : казань-подарок.рф Посещаемость около 20-30 чел в день (без директа) Необходимо поднять посещаемость : от ста посетителей в сутки Сделать нужно это путем продвижения в поисковиках ,(можно соц. сети ) ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт11 лет назад