Консультация по настройке мета данных на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки113 просмотров

Нужна пошаговая инструкция по настройке мета-данных для разных страниц на битриксе

11 лет назад
Narastic
Никита 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Увеличить кол.заявок

    Нужно нагнать на сайт целевых посетителей которые обеспечат хороший рост заявок. Главное что-бы это не было накруткой, а реальное привлечение на наш сервис.(ссылку на сайт дам исполнителю)

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Продвижение сайта

    Вот сайт: http://weddings-italy.ru Наша задача: получить покупателей наших услуг, нахождение в топе без звонков неинтересно. Готовы сотрудничать по схеме оплата по результату (лидогенерация, запросы в социалках или на почту, и т.д.)

    Лидогенерация
    Поисковые системы (SEO)27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание продающего текста, СЕО, продвижение

    $100

    Необходимо продвижение сайта и выведение в ТОП, вечные ссылки. Также меня интересует написание рекламных продающих текстов по автомобильной тематике, юридической, свадебной, прокат авто. Сайт только создан и находится в процессе наполнения. Ознакомиться ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта в поисковой системе

    Сайту 4 месяца, поисковики проиндексировали, позиции во вч пляшут, но в основном это 10-40 позиции, посещаемость не растет. Интернет-магазин занимается продажей аксессуаров для телефонов и планшетов Samsung ( адрес вышлю по запросу). Не скажу, что ...

    Поисковые системы (SEO)26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Упорядочить упоминания о компании в каталогах

    Приветствую! Одна украинская копания работает на рынке с 2004 года. За это время у нее накопилась куча упоминаний в разных отраслевых каталогах, базах данных, досках объявлений и т.д. В большей части записей ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта в ТОП

    Требуется опытный сео-специалист, способный продвинуть сайт компании в топ по списку запросов в Google.com и увеличить трафик для сайта. На долгосрочной основе. Целевая аудитория: США, Канада, Англия, Европа. ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мелитополь! Копирайт, SEO, реклама, SMM, админ.

    Добрый день, Ищем специалистов именно из Мелитополя в следующих сферах: SEO, контекстная реклама, SMM, контент-менеджмент (администрирование сайта, работа с прайсами и т.п.), копирайт (русский, украинский). Фриланс. Нам интересны Ваши расценки в ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Восстановление на первых позициях в Гугл и Яндекс

    Сайт с 1й позиции на четвертую. Ничего не менял. аксессуары для кухни барная стойка для кухни барная труба Восстановление на первых позициях в Гугл и Яндекс. Проверка на дубли, написание текста

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Продвижение сайта

    Вот сайт : казань-подарок.рф Посещаемость около 20-30 чел в день (без директа) Необходимо поднять посещаемость : от ста посетителей в сутки Сделать нужно это путем продвижения в поисковиках ,(можно соц. сети ) ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад