Сделать ТЗ на копирайт

$100
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Закрыт11 заявок211 просмотров

Сформировать техническое задание для копирайтера. На написание статей для интернет-магазина косметики. Сформировать title. Сформировать теги H1-H6.

Написание статей
11 лет назад
MalutaS
Лариса 
56 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров