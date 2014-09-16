Необходимо продвинуть сайт по SEО

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен26 заявок364 просмотра

Добрый день.

1. Подобрать семантическое ядро на тематику которую я укажу

2. Написать план продвижения на 3 месяца

3. Подготовить рекомендации

4. Вести проект совместно с программистом.

5. Настроить сайт для быстрой индексации

Ищу начинающего SEO. ТОЛЬКО ИСПОЛНИТЕЛЬ С УКРАИНЫ

С уважением, Евгений Варава

11 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

toprank
31 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
2 дня
Спасибо Евгению за выполненную работу. Задача которая была выполнена: 1. Консультация по СЕО 2. Большое семантическое ядро 3. Поддержка в написании технического задания Все в сроки и за ценой которой договорились. Даже немного превысил ожидания. Этот фрилансер хорошо ориентируется в трендах СЕО и дал мне очень толковые советы. Буду пробовать на практике. Рекомендую. С уважением, Евгений Варава
Спасибо Евгению за интересный проект. 1. Оплата проведена вовремя. 2. Требования к работе были изложены четко. 3. Евгений в любое время мог дать подсказку/комментарий, в результате все довольны. Итог - заказчик с которым приятно работать. Рекомендую. С уважением, Евгений Мажаренко.

Заявки фрилансеров

toprank
31 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад