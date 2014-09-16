Необходимо продвинуть сайт по SEО

Спасибо Евгению за выполненную работу. Задача которая была выполнена: 1. Консультация по СЕО 2. Большое семантическое ядро 3. Поддержка в написании технического задания Все в сроки и за ценой которой договорились. Даже немного превысил ожидания. Этот фрилансер хорошо ориентируется в трендах СЕО и дал мне очень толковые советы. Буду пробовать на практике. Рекомендую. С уважением, Евгений Варава