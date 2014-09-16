toprank

Евгений toprank

 
30 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Основные направления деятельности
  • поисковая оптимизация (SEO)
  • аудит сайта
  • контекстная реклама Yandex Direct
  • контекстная реклама Google Adwords (сертифицированный специалист)
Опыт работы более 5-ти лет.

Чек-лист полного комплекса работ по каждому проекту. Ежедневная отчетность.

Skype - toprank.com

E-mail - [email protected]

Аудит сайтаSEO-аудит сайтаGoogle Ads
Портфолио
Отзывы заказчиков
babushkatanya
Сергей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужен SЕО специалист для продвижения сайта
Отличная работа. Все сделано в срок. Постоянно на связи. Сотрудничеством доволен.
Заказчиком очень доволен. - постоянная связь - конкретные задачи - своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Срочно составить СЯ
Работою доволен, все прошло отлично. Женя - отличный исполнитель.
Задачи поставлены четко, оплата выполнена в срок. Василий надежный заказчик. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
varava
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Необходимо продвинуть сайт по SEО
Спасибо Евгению за выполненную работу. Задача которая была выполнена: 1. Консультация по СЕО 2. Большое семантическое ядро 3. Поддержка в написании технического задания Все в сроки и за ценой которой договорились. Даже немного превысил ожидания. Этот фрилансер хорошо ориентируется в трендах СЕО и дал мне очень толковые советы. Буду пробовать на практике. Рекомендую. С уважением, Евгений Варава
Спасибо Евгению за интересный проект. 1. Оплата проведена вовремя. 2. Требования к работе были изложены четко. 3. Евгений в любое время мог дать подсказку/комментарий, в результате все довольны. Итог - заказчик с которым приятно работать. Рекомендую. С уважением, Евгений Мажаренко.
Ответный отзыв