Основные направления деятельности
- поисковая оптимизация (SEO)
- аудит сайта
- контекстная реклама Yandex Direct
- контекстная реклама Google Adwords (сертифицированный специалист)
Чек-лист полного комплекса работ по каждому проекту. Ежедневная отчетность.
Skype - toprank.com
E-mail - [email protected]
Портфолио
- SEO - Запчасти для иномарок107 просмотров
- Yandex Direct (поисковая, РСЯ) - студия фотообоев110 просмотров
- Яндекс Сертификация219 просмотров
- Google Partners153 просмотра
- Google Partners164 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Отличная работа. Все сделано в срок. Постоянно на связи. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Заказчиком очень доволен. - постоянная связь - конкретные задачи - своевременная оплата. Рекомендую!
$10
10 баллов
9 лет назад
Работою доволен, все прошло отлично. Женя - отличный исполнитель.
Ответный отзыв
Задачи поставлены четко, оплата выполнена в срок. Василий надежный заказчик. Всем рекомендую.
$10
10 баллов
9 лет назад
Спасибо Евгению за выполненную работу. Задача которая была выполнена: 1. Консультация по СЕО 2. Большое семантическое ядро 3. Поддержка в написании технического задания Все в сроки и за ценой которой договорились. Даже немного превысил ожидания. Этот фрилансер хорошо ориентируется в трендах СЕО и дал мне очень толковые советы. Буду пробовать на практике. Рекомендую. С уважением, Евгений Варава
Ответный отзыв
Спасибо Евгению за интересный проект. 1. Оплата проведена вовремя. 2. Требования к работе были изложены четко. 3. Евгений в любое время мог дать подсказку/комментарий, в результате все довольны. Итог - заказчик с которым приятно работать. Рекомендую. С уважением, Евгений Мажаренко.