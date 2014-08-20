Помощник сео специалиста

Нужен помощник сео-сециалиста

График работы:

позадачный, жесткого времени работы нету. минимум 4 часа в день онлайн доступности в скайпе (можно чат) с рабочее время с 10 по 19 по МСК пн по пт.

Обязанности:

разбивка СЯ на группы.

работа с биржами ссылок (http://gogetlinks.net/): создание компаний, подбор площадок, модерация.

работа с биржами контента (advego.ru): создание заказов на тексты, проверка уникальности, модерация.

внутренняя оптимизация: размещение статей на сайтах, работа с мето-тегами, тайтлами, добавление в сервися яндекс.вебмастер и т.д. план работ предоставлю.

соцфакторы: модерация выполненных задач сторонними исполнителями

и ряд других мелки задач

На первых парах, ежедневная отчетность на поставленные задачи по каждому проекту.

С моей стороны:

- четкие поставленные задачи.

- быстрый фитбэк.

- оплата в срок (вебмани рубли, можно привязаться к курсу wmz)

- палю фишки своим помощникам ;) (более 8 лет практического сео).

Пожелания:

1-2 раза в неделю созвон по скайпу, минут на 20-30 для решения оперативных задач.