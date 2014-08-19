Продвинуть сайт в топ по городу Курган

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Закрыт18 заявок186 просмотров

Продвинуть сайт в топ по городу Курган

Сайт kgn45.com домен пока не активировали. Домену примерно полгода.

На сайте будет около 50 -100 одностраничников, далее больше.

На главной странице, будут выводиться одностраничники по категориям.

Например ремонт квартирт, дизайн квартир, создание сайтов и т.п.

Задача, продвинуть сайт в топ 1 по Кургану.

11 лет назад
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

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