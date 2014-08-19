Продвинуть сайт в топ по городу Курган

Сайту 4 месяца, поисковики проиндексировали, позиции во вч пляшут, но в основном это 10-40 позиции, посещаемость не растет. Интернет-магазин занимается продажей аксессуаров для телефонов и планшетов Samsung ( адрес вышлю по запросу). Не скажу, что ...