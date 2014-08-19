Продвинуть сайт в ТОП

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок205 просмотров

Сайт старый. Позиции просели. Необходимо предложить стратегию продвижения сайта в Яндексе. Нужно попасть в ТОП за 2 месяца. Потом будет сезон.

11 лет назад
semen1777
Максим 
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров