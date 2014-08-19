Добрый день. 1. Подобрать семантическое ядро на тематику которую я укажу 2. Написать план продвижения на 3 месяца 3. Подготовить рекомендации 4. Вести проект совместно с программистом. ...
Продвинуть сайт в ТОП
Сайт старый. Позиции просели. Необходимо предложить стратегию продвижения сайта в Яндексе. Нужно попасть в ТОП за 2 месяца. Потом будет сезон.
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