semen1777

Максим Семенов semen1777

 
31 годРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dest12
Максим 
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Составить СЯ
Отлично!!
Созвонились, обсудили детали и исполнитель составил СЯ буквально за несколько часов. Спасибо. Качеством работ доволен!
Ответный отзыв