$50
Сайт старый. Позиции просели. Необходимо предложить стратегию продвижения сайта в Яндексе. Нужно попасть в ТОП за 2 месяца. Потом будет сезон.
Поисковые системы (SEO)16 заявок
Закрыт
9 лет назад
Сайт старый. Позиции просели. Необходимо предложить стратегию продвижения сайта в Яндексе. Нужно попасть в ТОП за 2 месяца. Потом будет сезон.
СРОЧНО нужно составить СЯ для коммерческого сайта в Москве.
Необходимо СРОЧНО сделать аудит коммерческого сайта по Москве. Тематика - детские праздники. Ваши предложения.