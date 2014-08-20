Составить СЯ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен10 заявок160 просмотров

СРОЧНО нужно составить СЯ для коммерческого сайта в Москве.

11 лет назад
semen1777
Максим 
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

dest12
Максим 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Созвонились, обсудили детали и исполнитель составил СЯ буквально за несколько часов. Спасибо. Качеством работ доволен!
Отлично!!

Заявки фрилансеров

dest12
Максим 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад