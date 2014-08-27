SEO оптимизация

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен14 заявок201 просмотр

Здравствуйте!

Я заканчиваю разработку им shnura.net на ocstore, назрела необходимость выполнить SEO оптимизацию магазина. Сколько это стоит и какие виды работ нужно выполнять я не в курсе, но очевидно что сделать это нужно. Прошу отозваться компетентных исполнителей с отзывами и портфолио.

ocStore
11 лет назад
neft-prom
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

NikeFIT
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$50
7 дней
Не могу назвать Виктора профессионалом в области СЕО или программировании, пользы от сотрудничества с человеком я не почувствовал, единственное что он сделал - составил поисковые запросы и прописал их а админке cms, но для того что бы это сделать быть профессионалом не нужно. Возможно предоставленное ТЗ было не правильным, решайте сами, мое ТЗ звучало так: Я заканчиваю разработку им shnura.net на ocstore, назрела необходимость выполнить SEO оптимизацию магазина. Сколько это стоит и какие виды работ нужно выполнять я не в курсе, но очевидно что сделать это нужно. Прошу отозваться компетентных исполнителей с отзывами и портфолио.
Заказчик вроде нормальный, на мою цену не согласился, а попросил дешевле, я согласился. После выполнения мной задачи, которую я указал в заявке: "Здравствуйте_) По оптимизации Вашего сайта: 1. Создание СЯ (семантическое ядро) сайта 2. Внутренняя оптимизация: - Прописание название страниц - Прописание ключевых фраз на каждую страницу - Прописание описания каждой страницы СЯ сайта стоит 10$ за 100 ключевых фраз - у Вас будет примерно 200 - 300 ключевых фраз Внутренняя оптимизация - 5 рублей за 1 страницу (в зависимости от количества страниц и будет зависеть сумма работы) " Он попросил настроить ЧПУ на сайте, но я это сделать не смог, так как его CMS была покалечена. Ребята которые создавали ему сайт, что-то не так сделали!_) В общем, заказчик много требует от договоренного!_)

Заявки фрилансеров

NikeFIT
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад