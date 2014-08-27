SEO оптимизация

Заказчик вроде нормальный, на мою цену не согласился, а попросил дешевле, я согласился. После выполнения мной задачи, которую я указал в заявке: "Здравствуйте_) По оптимизации Вашего сайта: 1. Создание СЯ (семантическое ядро) сайта 2. Внутренняя оптимизация: - Прописание название страниц - Прописание ключевых фраз на каждую страницу - Прописание описания каждой страницы СЯ сайта стоит 10$ за 100 ключевых фраз - у Вас будет примерно 200 - 300 ключевых фраз Внутренняя оптимизация - 5 рублей за 1 страницу (в зависимости от количества страниц и будет зависеть сумма работы) " Он попросил настроить ЧПУ на сайте, но я это сделать не смог, так как его CMS была покалечена. Ребята которые создавали ему сайт, что-то не так сделали!_) В общем, заказчик много требует от договоренного!_)