Необходимо разметить в Яндес.Картах (Яндекс.Справочник) по Москве порядка 350 адресов организации и мониторить их наличие в течении месяца. Если модераторы Яндекса адреса удаляют, выставлять заново. Работа на постоянной основе, мне важно постоянное наличие ...
Нужно поднять alexa traffic
Нужно сделать максимально маленькиим alexa traffic, для этого нужно поднять на сайт зарубежный трафик.
У кого какие предложения? Ссылка на сайт приложена к заданию.
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