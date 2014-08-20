Нужно сделать максимально маленькиим alexa traffic, для этого нужно поднять на сайт зарубежный трафик. У кого какие предложения? Ссылка на сайт приложена к заданию.
Продвижение сайтов, SEO
Нужен один SEO специалист для постоянного сотрудничества (агентства и т. п. не подойдут).
НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ позиция в топ-10 Яндекс и Гугл, а не просто «участие».
На 95% САЙТЫ ОПТИМИЗИРОВАНЫ, ТЕКСТЫ УНИКАЛЬНЫЕ.
Стоимость работы за один сайт (желательно 2000 р., при работе по безналичному – сумма больше).
Ссылки закупаются на SAPE и ManeLink – деньги на балансе есть всегда.
Руководите процессом только Вы – тексты, перелицовка, заголовки и т. п.
Тексты самому не обязательно писать – по Вашим указаниям, всё будет сделано.
Если что программисты есть.
ВЕЧНЫЕ ССЫЛКИ и т. п. НЕ НУЖНЫ !
ДЛЯ ВАС
- при необходимости по Вашему запросе сразу получите уникальные тексты с заданными Вами параметрами
- на сайт оперативно будут вноситься изменения для улучшения продвижения сайта.
- оплата ежемесячная, первый раз можно аванс (50%)
УСЛОВИЯ
- работа в наших аккаунтах (sape и mainlink), на счете всегда есть деньги для покупки услуг
- для знакомства возьмете один сайт – если всё хорошо – будет увеличено количество до 8
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
- не просить сразу адреса сайтов!
- пару слов о своих возможностях (желательно, с видимыми результатами)
- возможный вид оплаты, и контроль результата; если есть ООО или ИП обязательно сообщите.
- связь через скайп, если можно телефон (предпочтение специалистам с телефоном) – без голосовой связи не сотрудничаю.
Спасибо тем, кто ответил на все вопросы.
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