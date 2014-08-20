Продвижение сайтов, SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок245 просмотров

Нужен один SEO специалист для постоянного сотрудничества (агентства и т. п. не подойдут).

НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ позиция в топ-10 Яндекс и Гугл, а не просто «участие».

На 95% САЙТЫ ОПТИМИЗИРОВАНЫ, ТЕКСТЫ УНИКАЛЬНЫЕ.

Стоимость работы за один сайт (желательно 2000 р., при работе по безналичному – сумма больше).

Ссылки закупаются на SAPE и ManeLink – деньги на балансе есть всегда.

Руководите процессом только Вы – тексты, перелицовка, заголовки и т. п.

Тексты самому не обязательно писать – по Вашим указаниям, всё будет сделано.

Если что программисты есть.

ВЕЧНЫЕ ССЫЛКИ и т. п. НЕ НУЖНЫ !

ДЛЯ ВАС

- при необходимости по Вашему запросе сразу получите уникальные тексты с заданными Вами параметрами

- на сайт оперативно будут вноситься изменения для улучшения продвижения сайта.

- оплата ежемесячная, первый раз можно аванс (50%)

УСЛОВИЯ

- работа в наших аккаунтах (sape и mainlink), на счете всегда есть деньги для покупки услуг

- для знакомства возьмете один сайт – если всё хорошо – будет увеличено количество до 8

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- не просить сразу адреса сайтов!

- пару слов о своих возможностях (желательно, с видимыми результатами)

- возможный вид оплаты, и контроль результата; если есть ООО или ИП обязательно сообщите.

- связь через скайп, если можно телефон (предпочтение специалистам с телефоном) – без голосовой связи не сотрудничаю.

Спасибо тем, кто ответил на все вопросы.

11 лет назад
btgnorth
51 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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