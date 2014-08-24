Улучшение индексации картинок

Имеем интернет магазин на vam shop, все картинки товара уникальны, используем свою фотостудию и фотографа, в среднем одно фото 300-500кб, размеры 2300 на 1500пксл.

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