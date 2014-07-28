Отрисовать в векторе или сделать фотоколлаж

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Завершен5 заявок309 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется сделать фотоколлаж или отрисовать в векторе 3 изображения, см. ТЗ в аттаче.

Необходимо сделать качественно.

От Вас требуется цена и сроки.

11 лет назад
swede
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

namesurename
Александр 
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Александр, прекрасно справился с поставленной задачей. Сделал даже быстрее чем требовалось. Буду обращаться еще. Моя рекомендация.
Артем хорошо объяснил задачу, ответил на все вопросы по задаче, оплатил сразу после выполнения, рекомендую как образцового заказчика.

Заявки фрилансеров

namesurename
Александр 
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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