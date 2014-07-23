Иллюстратор детских книг по музыке

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт17 заявок404 просмотра

Обязанности:

Отрисовка иллюстраций в векторе. Рисунки черно-белые, контурные, по аналогии с картинкам в книгах-разукрашках.

Есть техзадание. Есть образцы и примеры.

Заключение договора. Официальная оплата.

Постоянное сопровождение проекта. Оперативные ответы в режиме онлайн и любая помощь

11 лет назад
Ideanomix
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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