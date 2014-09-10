Нарисовать персонажей

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Завершен5 заявок204 просмотра

Необходимо нарисовать 5-10 персонажей, хорошо отрисованных.

Пример во вложении. Нужно будет придумать свина зомби, свина терминатора, свина халка и.т.д.

11 лет назад
vostok
Леонид 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

namesurename
Александр 
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$40
3 дня
Отличные рисунки, всегда в срок. Очень рекомендую.
Замечательный заказчик, доверяет исполнителю, оплачивает всю работу вовремя, адекватен и хорош в общении, рекомендую.

Заявки фрилансеров

namesurename
Александр 
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад