Перерисовать листовку в хорошее качество. Текст оставить тот же. Оплата по Украине. Оплата после выполнения работы. Без цены предложения не рассматриваю
Нарисовать персонажей
Необходимо нарисовать 5-10 персонажей, хорошо отрисованных.
Пример во вложении. Нужно будет придумать свина зомби, свина терминатора, свина халка и.т.д.
Выбранный исполнитель
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