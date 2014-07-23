Дизайин ч/б листовки для автосайта.

Нужно нарисовать чёрно-белые рисунки для сайта автомобильной тематики.

Они нужны для того, чтобы любой желающий мог их дома распечатать на принтере.

Примеры таких изображений для подобного сайта и описание в приложенном файле.

Пожалуйста, предлагайте сразу цены, за все рисунки сразу.