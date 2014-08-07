Перерисовать листовку А4

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Завершен3 заявки174 просмотра

Перерисовать листовку в хорошее качество. Текст оставить тот же.

Оплата по Украине. Оплата после выполнения работы.

Без цены предложения не рассматриваю

11 лет назад
kurulo
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MArinec
Илья 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Спасибо за качественную работу. Рекомендую.
Прекрасный заказчик, все недоработки объясняет четко и поэтапно, не достает :)

Заявки фрилансеров

MArinec
Илья 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад