Разработать иллюстрацию 650x650

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок299 просмотров

Задание прилагается.

11 лет назад
bobyakov
Илья 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

_m_z_
Мария 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$70
3 дня
Мария хорошо вникла в задание, задала уточняющие вопросы, сопроводив их эскизами, что позволило в полной мере и максимально точно реализовать мою задачу. Мария все время находится на связи и держит в курсе состояния работы. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Спасибо за приятное сотрудничество! Илья - отличный заказчик. Четкая постановка задачи, внимательное и адекватное отношение к работе дизайнера, ясные и улучшающие результат комментарии. Рекомендую, и успехов Вам!

Заявки фрилансеров

_m_z_
Мария 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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