Разработать иллюстрацию 650x650

Мария хорошо вникла в задание, задала уточняющие вопросы, сопроводив их эскизами, что позволило в полной мере и максимально точно реализовать мою задачу. Мария все время находится на связи и держит в курсе состояния работы. Надеюсь на продолжение сотрудничества.