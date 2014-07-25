Коррекция логотипа

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Завершен3 заявки192 просмотра

Добрый день уважаемые веблансеры.

Имеется логотип, необходимо добавить на него фразу.

скайп указан в профиле.

11 лет назад
Vlad_mir0
Владимир 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$1
1 день
Очень бы хотелось поблагодарить Татьяну за работу. Удивительно, всё что требовалось, было выполнено с первого раза, без доработок, признаться честно, с таким сталкиваюсь пожалуй впервые. Мои наилучшие рекомендации.
рекомендую

Заявки фрилансеров

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад