Логотип IT аутсорсинговой компании по наброскам

Цветовая гамма и шрифт как в приложенном изображении. Так же прилагаю наброски от руки, как это примерно должно выглядеть.

Может быть круг будет использован в качестве буквы O в слове outsource, надо смотреть, но больше склоняюсь к варианту "буквы iT в круге, а рядом слово outsource маленькими или большими буквами, написанное так же как слово Logic в приложенной картинке без заливки букв"

Бюджет 300 руб.

Оставлю хороший отзыв.