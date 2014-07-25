Логотип IT аутсорсинговой компании по наброскам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок237 просмотров

Цветовая гамма и шрифт как в приложенном изображении. Так же прилагаю наброски от руки, как это примерно должно выглядеть.

Может быть круг будет использован в качестве буквы O в слове outsource, надо смотреть, но больше склоняюсь к варианту "буквы iT в круге, а рядом слово outsource маленькими или большими буквами, написанное так же как слово Logic в приложенной картинке без заливки букв"

Бюджет 300 руб.

Оставлю хороший отзыв.

11 лет назад
litvinser
Сергей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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