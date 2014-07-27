Отрисовать в кореле макеты футболок

Нужно отрисовать в корел макеты для печати принтов футболок, цена 500 р. Макеты здесь: https://www.dropbox.com/sh/d311kxzi73ozvp1/AACNZPECucfwYzcivcCkTkyla

Требования типографии: Макет должен быть в кореле, в кривых, с названиями пантонов - серый, черный, желтый и красный

Макетов должно быть 3, как тифов в папке. Сроки пол дня. Постоплата либо вм либо киви.