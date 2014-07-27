Отрисовать в кореле макеты футболок

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки204 просмотра

Нужно отрисовать в корел макеты для печати принтов футболок, цена 500 р. Макеты здесь: https://www.dropbox.com/sh/d311kxzi73ozvp1/AACNZPECucfwYzcivcCkTkyla

Требования типографии: Макет должен быть в кореле, в кривых, с названиями пантонов - серый, черный, желтый и красный

Макетов должно быть 3, как тифов в папке. Сроки пол дня. Постоплата либо вм либо киви.

11 лет назад
Woltik
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
11 лет назад
$15
1 день
Анатолий отлично справился с задачей.
Предельно ясное задание. Моментальная оплата. Сотрудничеством доволен!!!

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
11 лет назад

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