Нарисовать рисунок в CorelDraw

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Закрыт20 заявок306 просмотров

Нужно нарисовать рисунок прикрепленный ниже в CorelDraw. Пишите сроки и цену.

CorelDRAW
11 лет назад
yagovec
Роман 
32 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров