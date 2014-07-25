Нужно перерисовать картинку в векторе, добавить сноски описания элементов
Нарисовать рисунок в CorelDraw
Нужно нарисовать рисунок прикрепленный ниже в CorelDraw. Пишите сроки и цену.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Цветовая гамма и шрифт как в приложенном изображении. Так же прилагаю наброски от руки, как это примерно должно выглядеть. Может быть круг будет использован в качестве буквы O в слове outsource, надо смотреть, ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Нужно отрисовать в корел макеты для печати принтов футболок, цена 500 р. Макеты здесь: https://www.dropbox.com/sh/d311kxzi73ozvp1/AACNZPECucfwYzcivcCkTkyla Требования типографии: Макет должен быть в кореле, в кривых, с названиями пантонов - серый, черный, желтый и красный ...Завершен11 лет назад
Нужно нарисовать фавикон, на основе картинки "Витрувианский человек". Основной цвет 5c990c. Во вложении вариант 222 для того, чтоы было понятно о чем речь. Основное требование - качество и четкая различаемость картинки. Пример 111 это ...Завершен11 лет назад
Необходимо нарисовать 5-10 персонажей, хорошо отрисованных. Пример во вложении. Нужно будет придумать свина зомби, свина терминатора, свина халка и.т.д.Завершен11 лет назад
Перерисовать листовку в хорошее качество. Текст оставить тот же. Оплата по Украине. Оплата после выполнения работы. Без цены предложения не рассматриваюЗавершен11 лет назад
Добрый день уважаемые веблансеры. Имеется логотип, необходимо добавить на него фразу. скайп указан в профиле.Завершен11 лет назад
- $100
Задание прилагается.Завершен11 лет назад
Нужно нарисовать чёрно-белые рисунки для сайта автомобильной тематики. Они нужны для того, чтобы любой желающий мог их дома распечатать на принтере. Примеры таких изображений для подобного сайта и описание в приложенном файле. ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт11 лет назад