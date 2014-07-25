Перерисовать картинку в векторе

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Закрыт10 заявок290 просмотров

Нужно перерисовать картинку в векторе, добавить сноски описания элементов

11 лет назад
banisaenergy
Котяй 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров