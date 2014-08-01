Есть вот ноут. http://www.overclockers.ua/blogs/users/gallery/37/362/2000_02fb87aa99.jpg Нужно его крышку стилизовать под «патриотически украинский стиль», что выглядел он как ноут настоящего украинского патриота. Главное - стильно и красиво, чтобы всем, кто общается с владельцем этого ...
Нарисовать портрет
нарисовать портрет с фото, пример в приложении
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Нужно нарисовать аватарку для группы вк. Предоставлю примеры и данные. Пишите цены.Завершен11 лет назад
Нужно нарисовать рисунок прикрепленный ниже в CorelDraw. Пишите сроки и цену.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно перерисовать картинку в векторе, добавить сноски описания элементовИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Цветовая гамма и шрифт как в приложенном изображении. Так же прилагаю наброски от руки, как это примерно должно выглядеть. Может быть круг будет использован в качестве буквы O в слове outsource, надо смотреть, ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Нужно отрисовать в корел макеты для печати принтов футболок, цена 500 р. Макеты здесь: https://www.dropbox.com/sh/d311kxzi73ozvp1/AACNZPECucfwYzcivcCkTkyla Требования типографии: Макет должен быть в кореле, в кривых, с названиями пантонов - серый, черный, желтый и красный ...Завершен11 лет назад
Нужно нарисовать фавикон, на основе картинки "Витрувианский человек". Основной цвет 5c990c. Во вложении вариант 222 для того, чтоы было понятно о чем речь. Основное требование - качество и четкая различаемость картинки. Пример 111 это ...Завершен11 лет назад
Необходимо нарисовать 5-10 персонажей, хорошо отрисованных. Пример во вложении. Нужно будет придумать свина зомби, свина терминатора, свина халка и.т.д.Завершен11 лет назад