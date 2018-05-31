Патриотический украинский стиль

Есть вот ноут.

http://www.overclockers.ua/blogs/users/gallery/37/362/2000_02fb87aa99.jpg

Нужно его крышку стилизовать под «патриотически украинский стиль», что выглядел он как ноут настоящего украинского патриота.

Главное - стильно и красиво, чтобы всем, кто общается с владельцем этого ноута стало ясно: перед ним патриот.

Не фанат и не нацист, а прогрессивный украинец, для которого важны свобода и благополучие страны!

Который горд тем, что он-украинец!

Можно унисекс, но если будут классные варианты для мальчиков\девочек - рассмотрим!

Приоритет 1-2 цвета.

Полноцвет допускается.

ссылки на элементы, которые нравятся

Орнамент

http://www.vyshyvka.info/wp-content/uploads/2011/04/vyshyvka-logo-top.jpg

ну и по мелочи

http://iok.com.ua/sites/default/files/imagecache/product_full/case-euromaydan-5-iphone-5-no-logo-01-5721_1.jpg

http://iok.com.ua/sites/default/files/imagecache/product/chehol-ukraine-na-iphone-5-5s_1.jpg

http://shalena-maika.ua/Store/CatalogueItems/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg

Собственно, если часть указанных элементов творчески немного переработать и органично сплести вместе - будет то что нужно!