Графика для хедера в блоге

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Завершен6 заявок225 просмотров

Нужна новая графика доя хедера. Фон белый, графика черная, статисная. Тема: беременность и развитие ребенка

11 лет назад
Golubok
Ирина 
43 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$64
2 дня
Все просто супер, и качество работы, и коммуникация, и доработка заказа под заказчика. Будем и дальше вместе работать!
Сотрудничество прошло без осложнений, тех. задание было составлено четко, с оплатой задержек не возникло. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад