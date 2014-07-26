Табличка для рассадки гостей.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок257 просмотров

Нужно сделать таблички для рассадки гостей 50 человек. Размеры 5х10см + 2см для ножки. Фон красный можно придумать рисунок имена белые.

11 лет назад
spektr116
Эдуард 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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