Настроить перекачку данных из 1С 8 УТ в Бух, см. в прикрепленном файле. Результатом должны стать процедуры, которые Глав.бух. будет осуществлять самостоятельно. Оплата возможна только Яндекс.рубли, Сбербанк рубли или офиц на р/счет. Если есть вопросы ...