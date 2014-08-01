Настроить перекачку данных из 1С 8 УТ в Бух, см. в прикрепленном файле. Результатом должны стать процедуры, которые Глав.бух. будет осуществлять самостоятельно. Оплата возможна только Яндекс.рубли, Сбербанк рубли или офиц на р/счет. Если есть вопросы ...
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- 1С-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо отрисовать несложный логотип/макет в кривых 1+0 в двух вариантах размеров. Результат нужен в Иллюстраторе, макет в прямоугольнике (детали упаковки отрисовывать не нужно).Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $7
Есть готовый макет в Кореле размера 105х57. Необходимо сделать верстку: скопировать в Иллюстратор, на листе А4 поместить 10 макетов (2 по горизонтали и 5 по вертикали) для дальнейшей распечатки на самоклеящейся бумаге. Результат нужен в ...Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $17
Нужно отрисовать небольшой рисунок + тексты, картинка в файле, задание в Ворде. Результат нужен в Иллюстраторе в кривых + исходник с непереведенными в кривые текстами. Оплата быстро Яндекс рубли 600 рубИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$17
10 баллов
9 лет назад
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