Konvert

Дмитрий Konvert

 
33 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Настроить перекачку из 1С8 УТ в Бух

    Настроить перекачку данных из 1С 8 УТ в Бух, см. в прикрепленном файле. Результатом должны стать процедуры, которые Глав.бух. будет осуществлять самостоятельно. Оплата возможна только Яндекс.рубли, Сбербанк рубли или офиц на р/счет. Если есть вопросы ...

    1С-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовка по jpeg

    Необходимо отрисовать несложный логотип/макет в кривых 1+0 в двух вариантах размеров. Результат нужен в Иллюстраторе, макет в прямоугольнике (детали упаковки отрисовывать не нужно).

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простейшая верстка

    $7

    Есть готовый макет в Кореле размера 105х57. Необходимо сделать верстку: скопировать в Иллюстратор, на листе А4 поместить 10 макетов (2 по горизонтали и 5 по вертикали) для дальнейшей распечатки на самоклеящейся бумаге. Результат нужен в ...

    Верстка полиграфии1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовка по jpeg простой графики

    $17

    Нужно отрисовать небольшой рисунок + тексты, картинка в файле, задание в Ворде. Результат нужен в Иллюстраторе в кривых + исходник с непереведенными в кривые текстами. Оплата быстро Яндекс рубли 600 руб

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
bobrov81
Наталья 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
$17
10 баллов
9 лет назад
Отрисовка по jpeg простой графики
Четкое ТЗ, моментальная оплата, рекомендую!
Отрисовка выполнена на 5+, с соблюдением сроков
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