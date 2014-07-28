Дизайн обложки для каталога

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт11 заявок214 просмотров

Дизайн обложки для каталога ( профессиональная техника для уборки )

- обложка должна быть на черном фоне

Каталог во вложении (черновой вариант)

11 лет назад
becker_ukraine
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров