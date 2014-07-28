Дизайн обложки для каталога

Есть вот ноут. http://www.overclockers.ua/blogs/users/gallery/37/362/2000_02fb87aa99.jpg Нужно его крышку стилизовать под «патриотически украинский стиль», что выглядел он как ноут настоящего украинского патриота. Главное - стильно и красиво, чтобы всем, кто общается с владельцем этого ...