Создать вертикальный аватар для группы vk.com

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок243 просмотра

Необходимо обновить вертикальный аватар для группы http://vk.com/salesmarketing

Сделать новый дизайн аватара, взять за основу текущий. Размер готового изображения должен быть 200px на 400px.

11 лет назад
NykoMakhos
Давид 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Евгения - большой профессионал своего дела. Предложила несколько хороших идей, выполнила работу быстро и с отличным результат. Мне как заказчику очень удобно работать с ней: человек ответственный, профессионал своего дела и доводит его до отличного результата. Буду и дальше обращаться к ее услугам. Рекомендую!
Спасибо, Давид за приятную работу! ТЗ ясно, всегда на связи! Оплата своевременная! С удовольствием продолжу работу еще. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад