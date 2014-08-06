Создать вертикальный аватар для группы vk.com

Евгения - большой профессионал своего дела. Предложила несколько хороших идей, выполнила работу быстро и с отличным результат. Мне как заказчику очень удобно работать с ней: человек ответственный, профессионал своего дела и доводит его до отличного результата. Буду и дальше обращаться к ее услугам. Рекомендую!