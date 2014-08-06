Требуется нарисовать картинку для страницы как в примере. Стоимость и сроки?
Создать вертикальный аватар для группы vk.com
Необходимо обновить вертикальный аватар для группы http://vk.com/salesmarketing
Сделать новый дизайн аватара, взять за основу текущий. Размер готового изображения должен быть 200px на 400px.
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