Нужно отрисовать слайдер

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Закрыт3 заявки215 просмотров

Нужно отрисовать новый блок слайдера на сайте www.cvd.ru

11 лет назад
ambassador31
Дмитрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров