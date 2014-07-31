Требуется разработать шапку для сайта строит. комп

Для строительного сайта нужно нарисовать/разработать шапку.

Имеется разработанная концепция дизайна с шапкой, но шапка, заказчика не устроила , нужно под существующий концепт дизайна сделать шапку.

Требования к шапке:

• Качество картинки

• Реалистичность

• Суть картинки должны быть представлена в виде: коттеджного поселка, красивой природы и радующихся людей

Пример шапки который нравится клиенту:

http://link.ac/3vMR2

Концепт дизайн (то что сделал прошлый дизайнер, но шапка клиента не устроила, задача доработать):

http://s019.radikal.ru/i622/1408/50/5abbc9874989.jpg

Будете переделывать данный psd

Если есть интересные предложения по улучшению данного дизайна только приветствуется.