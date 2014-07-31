Тату

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок195 просмотров

Разработка тематического рисунка для нанесения женского тату

11 лет назад
Pavlenkov
Андрей 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Разносторонняя и очень креативная Творец-мастерица. Разные темы, разные работы и ни одного повтора с качеством на очень высоком уровне. Евгения, благодарю Вас!!!! Очень интересно и приятно с Вами работать!
Спасибо Андрей. Еще один интересный проект с Вами! Как всегда, всё на высшем уровне - коммуникации, ясное ТЗ и мгновенная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад