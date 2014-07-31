Нужно отрисовать небольшой рисунок + тексты, картинка в файле, задание в Ворде. Результат нужен в Иллюстраторе в кривых + исходник с непереведенными в кривые текстами. Оплата быстро Яндекс рубли 600 руб
Тату
Разработка тематического рисунка для нанесения женского тату
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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