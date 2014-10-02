Создание изометрических изображений

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки407 просмотров

Добрый день.

Необходимо отрисовать 6 изометрических изображений.

Пример: https://www.dropbox.com/sh/dujkrya1p2zplhn/AADEEt2I_2l1BejDKyE1EDeya

Пожалуйста, указывайте сроки и стоимость.

Направления изображений:

1. Аграрный рынок: элеваторы, зернохранилище, склады (для хранения), можно с припортовой зоной, с выходом на море, корабль, автотехника, кот занимается погрузками

2. Нефть и газ: буровая вышка в море, танкер, нефте-шахты в море (как вариант), на суше – нефтеперерабатывающий завод, машины, которые транспортируют нефтепродукты

3. Тяжелая промышленность: большие трубы, завод, большая промышленная техника, поезд на рельсах

4.Легкая промышленность: супермаркет

5. Сфера услуг: офис

6. Банковская сфера: небоскребы, финансовые центры (Wall street)

11 лет назад
Roland777
Евгений 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
11 лет назад
$180
8 дней
Это именно тот случай, когда ожидания превышены на 120%: в правильных коммуникациях, в качестве работы, в подходе. Иллюстрации понравились всем и именно они и "вытягивают" весь проект. Спасибо большое за прекрасные результаты!
Евгений предложил выполнение крайне интересного проекта, я давно хотел поработать в подобном направлении. Эта работа помогла мне выйти на новый профессиональный уровень, за что ему огромное спасибо.

Заявки фрилансеров

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
11 лет назад