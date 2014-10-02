Задача - сделать открытку. Тематика: поздравление с Днем Рождения. Обязательно с православным уклоном! Поздравлять будем МАМУ! Открытка должна предусматривать размещения стихов (2 четверостишья). Напишите любое тематическое четверостишье ...
Создание изометрических изображений
Добрый день.
Необходимо отрисовать 6 изометрических изображений.
Пример: https://www.dropbox.com/sh/dujkrya1p2zplhn/AADEEt2I_2l1BejDKyE1EDeya
Пожалуйста, указывайте сроки и стоимость.
Направления изображений:
1. Аграрный рынок: элеваторы, зернохранилище, склады (для хранения), можно с припортовой зоной, с выходом на море, корабль, автотехника, кот занимается погрузками
2. Нефть и газ: буровая вышка в море, танкер, нефте-шахты в море (как вариант), на суше – нефтеперерабатывающий завод, машины, которые транспортируют нефтепродукты
3. Тяжелая промышленность: большие трубы, завод, большая промышленная техника, поезд на рельсах
4.Легкая промышленность: супермаркет
5. Сфера услуг: офис
6. Банковская сфера: небоскребы, финансовые центры (Wall street)
Выбранный исполнитель
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