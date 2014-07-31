Переделать рисунки в стилистике Леонардо да Винчи

Нужно отрисовать несколько простых рисунков в стиле "как бы это сделал Леонардо".

Результат нужен в кривых или в растре в хорошем размере.

от Вас: предполагаемые сроки и стоимость за всю работу.

в итоге должно получиться что-то похожее: https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE+%D0%B4%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8MbdU5uEDIXgyQOioIH4DQ&ved=0CBwQsAQ&biw=1866&bih=1007&dpr=0.9