нужно периодически разрабатывать несложную, но интересную инфографику для строящегося кооперативного многоквартирного дома. Идеи будем обсуждать по каждому варианту. Присылайте ваши заявки с конкретной ссылкой на ранее выполненные работы по инфографике. Благодарю
Подобрать 100 картинок по теме Мексика
Картинки в векторе найти в интернете и базах для переноса на стены и холст художником.
Примеры прилагаются !!!
Тема: Мексика !!!
Мексика знаменита:
Мексиканским волком.
Кухней.
Едой.
Лепёшками.
Революцией.
Войной за независимость.
Гитарной музыкой.
Древними кудьтурами (Майя).
Пирамидами.
Часто слышу про мексиканских:
мигрантов в соединённых штатах америки
сериалах
бандитских группировках
все атрибуты государства, это флаг, гимн, герб
традиции и нравы
песни
множество блюд национальной кухни
танцы
народные сказки, легенды и предания
история этого государства
ну и сам народ
гражданство
Мексика знаменита:
кактусами,
амигос,
сомбреро,
индейцами майя,
индейцами ацтеками,
текилой,
жарой,
мачете,
буррито,
острой фасолью с чили,
кукурузой/маисом,
чипсами начос,
чоризос,
тортильей,
чимичангой,
касадией,
энчиладой,
соусом сальса.
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