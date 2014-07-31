Подобрать 100 картинок по теме Мексика

$50
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Закрыт2 заявки195 просмотров

Картинки в векторе найти в интернете и базах для переноса на стены и холст художником.

Примеры прилагаются !!!

Тема: Мексика !!!

Мексика знаменита:

Мексиканским волком.

Кухней.

Едой.

Лепёшками.

Революцией.

Войной за независимость.

Гитарной музыкой.

Древними кудьтурами (Майя).

Пирамидами.

Часто слышу про мексиканских:

мигрантов в соединённых штатах америки

сериалах

бандитских группировках

все атрибуты государства, это флаг, гимн, герб

традиции и нравы

песни

множество блюд национальной кухни

танцы

народные сказки, легенды и предания

история этого государства

ну и сам народ

гражданство

Мексика знаменита:

кактусами,

амигос,

сомбреро,

индейцами майя,

индейцами ацтеками,

текилой,

жарой,

мачете,

буррито,

острой фасолью с чили,

кукурузой/маисом,

чипсами начос,

чоризос,

тортильей,

чимичангой,

касадией,

энчиладой,

соусом сальса.

11 лет назад
ToropovAlex
Алексей 
51 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$40
4 дня

Заявки фрилансеров

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
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