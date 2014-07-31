Инфографика на квартирную тематику

Нужна небольшая картинка/коллаж, которая будет использоваться в шапке сайта. Сайт о шумоизоляции стен/потолков/зданий. Видимо, нужно что-то, что символизирует тишину и спокойствие. Но, возможно, у вас будет идея лучше. По размеру ...