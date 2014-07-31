Нужна небольшая картинка/коллаж, которая будет использоваться в шапке сайта. Сайт о шумоизоляции стен/потолков/зданий. Видимо, нужно что-то, что символизирует тишину и спокойствие. Но, возможно, у вас будет идея лучше. По размеру ...
Инфографика на квартирную тематику
нужно периодически разрабатывать несложную, но интересную инфографику для строящегося кооперативного многоквартирного дома. Идеи будем обсуждать по каждому варианту.
Присылайте ваши заявки с конкретной ссылкой на ранее выполненные работы по инфографике.
Благодарю
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