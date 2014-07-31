Инфографика на квартирную тематику

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок203 просмотра

нужно периодически разрабатывать несложную, но интересную инфографику для строящегося кооперативного многоквартирного дома. Идеи будем обсуждать по каждому варианту.

Присылайте ваши заявки с конкретной ссылкой на ранее выполненные работы по инфографике.

Благодарю

11 лет назад
avansis
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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