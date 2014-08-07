Макет для футболки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен17 заявок268 просмотров

Внимание! Во вложение добавлены примеры футболок.

Возможные надписи для футболок:

- Главный в семье повар!

- Люблю маму, папу и Chef.com.ua

Создать макет для нанесения на детские футболки.

Тема кулинарная. Можно разукрасить повара (во вложении можно посмотреть лого) или придумать нового смешного детского персонажа.

Основная идея: это должна быть прикольная футболка, которую захотелось бы носить нашему маленькому кулинару.

Основные элементы: названия сайта Chef.com.ua, картинка на лицевой стороне, 30% от размера футболки

Макет нужен в кривых для нанесения на белую футболку.

11 лет назад
chef
45 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

14sv
43 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Отлично сработались! Светлана ответсвенна, креативна. Результатом работы довольна. Благодарю за макет футболок для деток :)
Оксаночке огромное спасибо. Отличный заказчик, с таким приятно работать. Всё на высшем уровне.

Заявки фрилансеров

14sv
43 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад