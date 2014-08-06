Рекламная фотография - Аквариумы

Необходимо сделать рекламную картинку в размерах 800 на 520 px - На картинке должно быть четко видно: продукт (Аквариум), цену товара в рублях и название товара. Причем также четко должно быть видно эти три основных элемента и на превью, которое будет размером 200 на 130 px.

Сейчас картинка выглядит следующим образом: Верху название, объем аквариума, надпись "Доставка бесплатно", сам аквариум, и его два ценника: Аквариум и Аквариум с тумбой (сама картинка является вытянутой). Есть еще большие рекламные картинки, с другими вариантами цветового решения фасадов. См. Приложения: 1 - большая картинка; 2 - маленькая превью; 3 - картинка с подробной информацией.

Основной недостаток текущих картинок - на превью не видно цены и самого аквариума, при увеличении картинки - люди часто также не видят цену (например при просмотре с мобильных гаджетов). Сама картинка - не продающая, просто информационная.

На выходе необходимо - Картинка, на которой будет четко видно следующее - название, цена аквариума и цена комплекта, сам аквариум, возможные цветовые решения оформления фасадов. Цветовое решение может быть в виде маленьких кружочков или в виде маленьких квадратиков, или в любом другом виде - на усмотрение дизайнера. Про бесплатную доставку ничего писать не нужно.

Пример хорошего выделения цветов: http://www.juwel-aquarium.de/ru/Produkty/Akvariumy/Rio-Line/Rio-125-chernyj.html#!juwel-000000000000001300

Картинка должна привлекать внимание!

На выходе должна быть Одна картинка в формате PCD или другом формате со слоями, где сотрудник, выполняющий механическую работу сможет без проблем вставить другую модель аквариума, название и изменить стоимость.

Соискателей, которые хотят выполнить данный проект просьба отнестись внимательно к заданию, выбран будет исполнитель у которого есть портфолио, и хорошие отзывы. Также не малое значение будет уделено вашим существующим отзывам и ценообразованию. Просьба писать, сколько вы можете за это взять и сколько времени вы готовы потратить на хорошую картинку. Поспешность в этой работе не важна. Картинка должна цеплять! Но и затягивать со сроками я не привык, будем вести постоянный контроль