Для регулярной mail-рассылки клиентам магазина женской одежды фабрики www.KISLIS.com требуется специалист по созданию mail-сообщений. Периодичность – раз в неделю. Тему сообщения задаем мы. Примеры рассылаемых сообщений своим клиентам ...
Баннер для сайта
Здравствуйте!
Необходимо изготовить баннер для сайта. Ориентировочные размеры 906 на 319 пикселей.
Информацию и концепцию предоставлю.
Оплата ЯД крайне желательна.
Выбранный исполнитель
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