Баннер для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен8 заявок189 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо изготовить баннер для сайта. Ориентировочные размеры 906 на 319 пикселей.

Информацию и концепцию предоставлю.

Оплата ЯД крайне желательна.

11 лет назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Работа "до победного"! Четкое следование ТЗ, моментальные правки! Будем работать дальше. Мои рекомендации!
Cотрудничать действительно приятно. Варианты утверждаются легко, комментарии быстро, все материалы для работы предоставляются. Оплата моментально! Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад