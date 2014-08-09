Прорисовать покерный стол

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Завершен8 заявок231 просмотр

Здравствуйте!

нужно доделать изображение покерного стола

черновик http://www.vsepropoker.ru/articles/img/stol.jpg

так и сделать 1 к 1 фактически, не надо ничего изобретать!

просто хочу чтобы было красиво с металлической подложкой как на http://www.vsepropoker.ru/articles/img/3bet.jpg это стол покерстарс (тема ренесанс)

ваш выбор доделывать мой (=их) вариант или с нуля нарисовать такой же (но зачем ...),

я хочу чтобы выглядело прилично,

логотип предоставлю.

11 лет назад
kovalev3000
Дмитрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

Andris-art
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$35
2 дня
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Andris-art
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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