Прорисовать покерный стол

Здравствуйте!

нужно доделать изображение покерного стола

черновик http://www.vsepropoker.ru/articles/img/stol.jpg

так и сделать 1 к 1 фактически, не надо ничего изобретать!

просто хочу чтобы было красиво с металлической подложкой как на http://www.vsepropoker.ru/articles/img/3bet.jpg это стол покерстарс (тема ренесанс)

ваш выбор доделывать мой (=их) вариант или с нуля нарисовать такой же (но зачем ...),

я хочу чтобы выглядело прилично,

логотип предоставлю.