Дизайн серии из 8 стикеров 950x850 мм.

Для нескольких фуд-концептов требуется разработка серии из 8 стикеров размером 950x850 мм. в единой стилистике. Стикер будет наклеиваться на заднюю стенку рабочего прилавка и его задача максимально аппетитно преподнести продукт. Фотоматериала почти нет, но задача при этом остается.

Каждый стикер сдается в виде полностью подготовленного к печати макета.

Более подробно в ZIP архиве по ссылке www.espressomaster.ru/concepts.zip

Пожалуйста, в предложении к проекту Ваши цены, сроки и ссылки на портфолио. Пожалуйста, прежде чем скачаете архив и убедитесь, что с задачей все ясно, предложений не оставляйте.