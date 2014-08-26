Дизайн серии из 8 стикеров 950x850 мм.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок198 просмотров

Для нескольких фуд-концептов требуется разработка серии из 8 стикеров размером 950x850 мм. в единой стилистике. Стикер будет наклеиваться на заднюю стенку рабочего прилавка и его задача максимально аппетитно преподнести продукт. Фотоматериала почти нет, но задача при этом остается.

Каждый стикер сдается в виде полностью подготовленного к печати макета.

Более подробно в ZIP архиве по ссылке www.espressomaster.ru/concepts.zip

Пожалуйста, в предложении к проекту Ваши цены, сроки и ссылки на портфолио. Пожалуйста, прежде чем скачаете архив и убедитесь, что с задачей все ясно, предложений не оставляйте.

11 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

xrister
34 года
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$180
2 дня
Кристина талантливый и очень трудоспособный художник со своим стилем. Надеюсь поработаем на других проектах.
Cпасибо большое, Яков за такой интересный проект)!!

Заявки фрилансеров

xrister
34 года
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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