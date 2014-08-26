Добрый день! Представлюсь, как один из рол-авторов нашего проекта. Мой псевдоним Г.Вольмонд. Вот уже как четыре года мы пишем историю, которая охватывает целую реальность. Нельзя сказать, что наш мир - стандартное фэнтези. Вовсе ...
Дизайн серии из 8 стикеров 950x850 мм.
Для нескольких фуд-концептов требуется разработка серии из 8 стикеров размером 950x850 мм. в единой стилистике. Стикер будет наклеиваться на заднюю стенку рабочего прилавка и его задача максимально аппетитно преподнести продукт. Фотоматериала почти нет, но задача при этом остается.
Каждый стикер сдается в виде полностью подготовленного к печати макета.
Более подробно в ZIP архиве по ссылке www.espressomaster.ru/concepts.zip
Пожалуйста, в предложении к проекту Ваши цены, сроки и ссылки на портфолио. Пожалуйста, прежде чем скачаете архив и убедитесь, что с задачей все ясно, предложений не оставляйте.
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