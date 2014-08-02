Украсить машину)

Здравствуйте!

Есть машина Ford Fiesta 2006 года. Красная. 3х дверная. Передний бампер черный.

и есть идея - закатать ее пленкой! или сделать автостайлинг..

Причем надо три дизайна:

женский (тк вожу её я)

мужской (тк иногда её водит муж.. наверное даже чаще чем я)

и нейтральный спортивный..

На картинке показаны проблемные места - которые обязательно надо закрыть.

итог должен быть:

1. в векторе, тк потом будет плоттерная резка (файл CDR)

2. в четырех вариантах: фронтальная, боковая, тыльная и верх машины.

без предоплаты.

оплата яд или карта.

цена и срок?