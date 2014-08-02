Требуется создать персонажа по имени Грязный Гарри который впоследствии будет фигурировать во всей рекламе проекта. Грязный Гарри это название автомойки. Следует использовать образ мафиози. Лицо должно быть с ухмылкой и сигарой в зубах. Сам гарри ...
Украсить машину)
Здравствуйте!
Есть машина Ford Fiesta 2006 года. Красная. 3х дверная. Передний бампер черный.
и есть идея - закатать ее пленкой! или сделать автостайлинг..
Причем надо три дизайна:
женский (тк вожу её я)
мужской (тк иногда её водит муж.. наверное даже чаще чем я)
и нейтральный спортивный..
На картинке показаны проблемные места - которые обязательно надо закрыть.
итог должен быть:
1. в векторе, тк потом будет плоттерная резка (файл CDR)
2. в четырех вариантах: фронтальная, боковая, тыльная и верх машины.
без предоплаты.
оплата яд или карта.
цена и срок?
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